新世界（シンセゲ）グループのイ・ミョンヒ総括会長が所有する漢南洞（ハンナムドン）の自宅が、11年連続で「全国で最も高い家」のタイトルを守った。来年の公示価格は313億ウォン（約33億106万円）を超える見通しだ。【解説】日韓の富豪は“質”が違う…その理由とはまた、23年連続で全国で最も高い土地は、ソウル明洞（ミョンドン）のネイチャーリパブリックの敷地であることがわかった。12月17日、国土交通部が発表した2026年全