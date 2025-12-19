シーズン2制作決定 発表映像 Netflixで独占公開中の「イクサガミ」。シーズン2の制作が決定した。 配信：Netflixにてシーズン1世界独占配信中／シーズン2制作決定 「イクサガミ」は、明治11年を舞台に、「残されたサムライ」たちが命をかけて東京を目指す「蠱毒」というゲームを描く時代劇アクション。Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で1位を獲得するなど、日本