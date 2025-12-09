日本プロ野球機構（ＮＰＢ）は９日、第４回の現役ドラフトを行い、移籍が決まった１２選手を発表した。各球団、２巡目指名はなかった。阪神・井上広大外野手がロッテへ、阪神はヤクルト・浜田太貴外野手を獲得した。ポテンシャルを秘めた右の長距離砲が移籍となったが、ヤクルトから通算１８本塁打の２５歳が加入した。巨人は日本ハムから左腕の松浦慶斗投手を獲得し、菊地大稀投手が日本ハムへ。西武は平沼翔太外野手がオリ