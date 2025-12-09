9日の鈴木憲和農林水産大臣の記者会見でも、おこめ券についての質問が相次いだ。【映像】“JA救済”をきっぱりと否定する鈴木大臣最初に問われたのは“おこめ券”の発行能力の問題。記者が「1枚で440円のものしかないということで、もし自治体が大量に発注した場合はかなりの枚数発行が必要になると思うが、このことが発行の遅れあるいは（物価高）対策の遅れにつながらないか懸念をしている方もいるが、大臣のご見解は？」