阪神タイガースの主軸打者として、2025年のリーグ優勝に大きく貢献した25歳の森下翔太外野手。【写真】驚きの価格設定とサービス内容で物議を醸したファンクラブ開設発表「今シーズンの森下選手は、打率.275、23本塁打、89打点という記録を残し、猛虎打線をけん引。チームをセ・リーグ制覇へと導き、ゴールデン・グラブ賞とベストナインに選出されました。イケメンで、女性ファンも多い人気選手です」(スポーツ紙記者)一番高額の