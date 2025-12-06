ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 音楽フェス、紅白、カウコンに出演決定 SixTONES、大忙しの大みそか… SixTONES スポニチアネックス 音楽フェス、紅白、カウコンに出演決定 SixTONES、大忙しの大みそかに 2025年12月6日 17時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと STARTO社が大みそかにカウントダウンダウンコンサートを開催する SixTONESは同日に音楽フェス「COUNTDOWN JAPAN 25/26」に出演 さらにNHK紅白歌合戦への出場を終え、同コンサートに出演するとみられる 記事を読む おすすめ記事 STARTO社、3年ぶりカウコン開催でファン熱狂「カウコンだぁぁぁぁ」「カウコンきたーー」 Snow Man、timeleszら12組出演 即トレンド入り 2025年12月6日 17時12分 3年ぶりのカウコン開催にファン歓喜「激アツ」「楽しみ」 一方で「嵐いないのか」「世代交代だね」の声 2025年12月6日 17時35分 SixTONES『NHK紅白歌合戦』出場決定！「デビュー6周年を記念して、6周年メドレーを披露します」 2025年12月6日 11時17分 フェス→紅白→カウコン出演のSixTONES「某所は東京ドーム？」３年ぶり開催にファン歓喜 2025年12月6日 17時57分 STARTO社「カウコン」3年ぶり開催へ 12組が出演 2025年12月6日 17時29分