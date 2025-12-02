バンクーバー五輪の男子フィギュアスケート日本代表だった小塚崇彦さんが１日に自身のインスタグラムを更新し、電動スクーターで単独事故を起こしたと報告。段差に引っかかって「宙を舞うように転倒」し、「左肘脱臼骨折」と診断されたと明かした。「先日、電動スクーターに乗っていた際、橋の継ぎ目の段差に引っかかり、宙を舞うように転倒してしまいました。着地に失敗し、『左肘脱臼骨折』と診断されました」と事故の状況を