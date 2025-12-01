米国最大のオークションハウスであるヘリテージ・オークションズ（本社：米国、テキサス州）は12月1日、11月20日に開催されたコミック＆コミックアート部門のオークション「Comic Books Signature Auction #7427」において、1939年発行のコミックブック『スーパーマン』創刊号が、912万ドル（約14億3000万円）で落札され、世界最高額のコミックブックとして記録を更新したことを発表した。【写真】『週刊少年ジャンプ』も落札！