湯船に浸かるとサウナより効果的に体温を上げられ、心血管系と免疫系に有益な反応を引き起こす可能性があることが、最新の研究から明らかになった。運動できない人にとって、温水浴は実用的な健康増進の選択肢になりうるかもしれない。