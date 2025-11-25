HIP HOP¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦Creepy Nuts¤ÎMC¡¦R-»ØÄê¤ÎºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹¾Æ£ºÚÅ¦¤¬¡¢25ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ØÍÙ¤ë¡ª¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ!!¡Ù¡Ê¸å8¡§00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×¤Î²Î»ì¤ËÂÐ¤¹¤ë°Û¾ï¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ÖËèÆü20»þº¢¤ÏÂçÂÎ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¡×Éô²°Ãå»Ñ¤Ç¤ï¤¬»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ë¹¾Æ£ºÚÅ¦¹¾Æ£¤Ï¡Ö¤ï¤¬É×ÉØ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÊÑ¤Ê¥ë¡¼¥ë¡×¤È¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢¿·´´Àþ°ÜÆ°¤Î¥ë¡¼¥ë¤ò¾Ò²ð¡£°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ÏR-»ØÄê¤¬´ðËÜÅª¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤ò¹ØÆþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼ÖÆâ¤Ç¿²