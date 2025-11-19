大分市で170棟以上燃える大規模火災 1人の死亡を確認…消火活動続くTOSテレビ大分

大分市で170棟以上燃える大規模火災 1人の死亡を確認…消火活動続く

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 大分県大分市佐賀関で18日に発生した、170棟以上が燃えた大規模な火災
  • 性別不明の人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認された
  • 災害派遣要請を受けた自衛隊が消火活動を続けている
