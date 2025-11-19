ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 大分市で170棟以上燃える大規模火災 1人の死亡を確認…消火活動続く 大分県 火事・火災 国内の事件・事故 TOSテレビ大分 大分市で170棟以上燃える大規模火災 1人の死亡を確認…消火活動続く 2025年11月19日 13時37分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 大分県大分市佐賀関で18日に発生した、170棟以上が燃えた大規模な火災 性別不明の人が心肺停止の状態で見つかり、その後死亡が確認された 災害派遣要請を受けた自衛隊が消火活動を続けている 記事を読む おすすめ記事 〈肝試しで空き家に侵入、壁壊したら1億円〉盗んだ金で「ゾンビたばこ購入した」「バイクや貴金属も…」20人以上の少年が関与した“沖縄1億円事件”と背後に見えた“ドラッグ禍” 2025年11月17日 17時56分 カラスが郵便物くわえ飛び去る、配達バイクのカバー隙間から…日本郵便「差出人と受取人わからない」 2025年11月18日 18時36分 吉村洋文知事、中国政府による日本渡航自粛呼びかけに「中国人観光客だけに頼るビジネスモデル控えた方がいい」 2025年11月18日 18時6分 Perfume・あ〜ちゃんの結婚相手は吉田カバンの社長 創業者の理念「一針入魂」を受け継ぐ 2025年11月19日 3時0分 山陽新幹線の運転士、時速２２５キロで走行中に５秒間運転席を離れる…「無人」で３００ｍ進む 2025年11月18日 19時10分