社民党の常任幹事会で発言する福島党首。左はラサール石井副党首＝19日午前、国会社民党は19日午前、常任幹事会を国会内で開き、新垣邦男衆院議員＝沖縄2区＝の離党を承認した。新垣氏は同党で唯一の衆院議員。党幹部によると、衆院議員が不在となるのは解散時を除き初めて。福島瑞穂党首は記者団に「有権者から託された議席で本当に残念だ。理由が理解できない」と述べた。処分を求める意見もあったという。新垣氏は、社民が1