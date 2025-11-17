記事のポイント 男性のスキンケア需要が急拡大し、Z世代がもっとも積極的に消費を押し上げている動きが示されている ダヴ メン＋ケアとアックスは、成分訴求やスポーツ選手との提携、文化文脈を活かしたキャンペーンで認知と購買意向を高めている ユニリーバは「SASSY」計画を軸に、男性向け商品を機能性と官能性の両面から進化させ、カテゴリーの再定義を進めている 男性は、もはやグルーミング習慣について受動的ではない。いま