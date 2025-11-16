3児の母で、簡単で栄養満点なおうちごはんを提案しているおうち料理研究家・料理ブロガーのちゃんちーさん（Instagram＠chan.chan_chii）の連載第88回。今回は、寒い季節に恋しくなるクリーミーな熱々のグラタンレシピをご紹介します。グラタンを家庭で作るのは手間がかかって大変……というイメージがありますが、具材をひと工夫することで濃厚なグラタンが簡単に作ることができます。難しい調理工程はなく、一般的なグラタンに比