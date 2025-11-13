東京・武蔵野市のアパートで、玄関ドアのポストにカメラを差し込み50代の女性の裸を盗撮したとして、派遣社員の男が警視庁に再逮捕されました。撮影処罰法違反などの疑いで再逮捕されたのは、武蔵野市の派遣社員・岩佐暁歩海容疑者（30）です。岩佐容疑者は今年9月、武蔵野市のアパートに侵入し、玄関ドアのポストの隙間から50代の女性の裸を盗撮した疑いがもたれています。警視庁によりますと、岩佐容疑者は、ポストの隙間から先