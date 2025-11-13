アメリカ議会下院は連邦政府再開に向けた「つなぎ予算案」を可決しました。このあとトランプ大統領が署名し、43日間と史上最長となった政府閉鎖が終わる見通しです。アメリカ連邦議会下院は12日夜政府閉鎖を終わらせる「つなぎ予算案」を可決しました。このあとトランプ大統領が署名し、予算案は成立する見通しで、43日間と史上最長となっていた政府閉鎖は終わります。法案は来年1月30日までの予算を賄うもので、政府閉鎖中に行わ