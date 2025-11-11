きのう、宮城県仙台市内のマンションの敷地内で倒れていた男の子が発見され、その後、死亡が確認されました。男の子は家の鍵を持っておらず、出窓から家に入ろうとして転落した可能性があることが分かりました。きのう午後3時20分ごろ、仙台市若林区にあるマンションの敷地内で、このマンションに住む小学生とみられる10代前半の男の子が意識不明の重体で発見され、死亡が確認されました。マンションは15階建てで、それぞれの部屋