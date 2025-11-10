11月10日に放送されるTBSバラエティ番組『クレイジージャーニー2時間SP』(20:55〜)では、裏世界ジャーナリストの丸山ゴンザレス世界一美しいと言われるスウェーデンを訪れ、知られざる闇に迫る。丸山ゴンザレスがスウェーデンへこれまでも様々な国の裏側を取材してきたゴンザレスがスウェーデンへ。イケアやエイチアンドエムなどの世界的企業を生み、手厚い社会保障を実施する、表の顔を持つスウェーデンだが、少子高齢化の労働