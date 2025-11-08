大阪・ＡＢＣテレビのニュース情報番組「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」（土曜・前９時３０分）が８日、生放送され、自身の公金還流疑惑で渦中にいる日本維新の会・藤田文武共同代表がパネリストとして出演。今後は秘書が代表を務める会社への公金支出を禁止する方向で、党の内規を改める調整を行っていること内幕を披露した。レギュラーゲストのほんこんに「これからやれへんというのを政党として決めてるんでしょ？