私は旦那と4歳になる娘のリリと3人で暮らしています。実は気になることが……。義弟夫婦（義弟・ライ、義妹アンジュ）がわが家のイベントに自分たちのイベントを被せてくるのです。過去には私の娘の誕生日に結婚式を被せてきました。なにか事情があるのだろうと思って結婚式に参加しましたが、なんとそれはあえて被せてきたと後日知ったのです。「おめでたい日が重なればみんなハッピー」なんだとか……。わが家はなにもハッピーで