国連の安全保障理事会は6日、シリアのシャラア暫定大統領らに対する制裁を解除する決議案を、賛成多数で採択しました。シリアのシャラア暫定大統領が率いる「シリア解放機構」は、かつて「ヌスラ戦線」として国際テロ組織「アルカイダ」とつながりがあったため、国連の制裁対象リストに登録され、2014年から渡航禁止や資産凍結などの制裁を科されていました。しかし、その後2016年に「アルカイダ」と関係を絶ち、去年には旧アサド