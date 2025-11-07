好きな女性に彼氏がいても、「縁がなかった！」と諦めるのは早計かもしれません。通常よりインパクトのあるアプローチを仕掛けることで、わずかな可能性を引き寄せられる場合もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性109名に聞いたアンケートを参考に、「彼氏がいるのに、心惹かれてしまった『強引なアプローチ』」をご紹介します。【１】「運命を感じた。一目惚れです！」と出会ったその日に告白された「マンガみた