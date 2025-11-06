韓国スポーツメディア「スポーツソウル」（ウェブ版）は2025年11月5日、26年3月に開幕するワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の特集記事を組み、完全復活に向け3人の韓国出身現役大リーガーに期待を寄せた。「ここ数年、韓国代表チームは国際大会で力を発揮できていない」 26年大会の1次ラウンドは、4つのグループに分かれ、5チームが総当たり戦を行う。上位2チームが準々決勝に進出する。韓国は、日本、オーストラリア、