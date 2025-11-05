太陽化学が急反発している。４日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算を発表した。売上高２６０億２３００万円（前年同期比４．２％増）、営業利益が３６億８００万円（同２１．７％増）となっており、業況を評価する買いが集まっている。ニュートリション事業が大幅な増収増益で業績を押し上げた。ミネラル製剤が国内及びアジア、欧州市場で増加しトップラインを拡大。テアニン（機能性