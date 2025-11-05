飛行機の墜落現場に立ち上る煙＝4日、米ケンタッキー州ルイビル/WAVE（CNN）米貨物大手UPSの貨物機MD11が、米ケンタッキー州ルイビルの空港近くで離陸直後に墜落した。米連邦航空局（FAA）が明らかにした。UPSの2976便は午後5時ごろ離陸した直後に墜落。貨物機はハワイ州ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港へ向かっていた。FAAが発表した声明によると、事故の調査は国家運輸安全委員会（NTSB）が主導し、FAAも協力するという