死亡事故に繋がる「クマスプレー」の「悪質な模造品」を見分けるコツは？ 2025年11月4日 6時50分 ざっくり言うと ネットショップなどで「クマスプレー」の模造品が横行しているという 有効なクマスプレーの基準について、噴射距離は8m以上がいいと専門家 連続噴射時間は6秒以上、容量は215g以上などが「最低限の基準」だとした