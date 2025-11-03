箱ティッシュの消費量を減らす方法について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造するエリエールペーパー（静岡県富士宮市）が、公式インスタグラムアカウントで紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった！」これが「箱ティッシュ」を節約する“裏技”です！エリエールペーパーは「エリエールペーパーの社員が、箱ティシューの裏技を伝授！」と投稿し、「もっと細々とティシュ