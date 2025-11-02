プレミアリーグ第10節リヴァプール対アストン・ヴィラの一戦がアンフィールドで行われ、2-0でホームチームが勝利を手にした。リヴァプールはこれで泥沼のリーグ4連敗からの脱出に成功。プレミアでの白星は9月25日に行われた第5節のエヴァートン戦、約1か月ぶりの勝利となる。今季は何かと不調だと批判されていたサラーだが、ヴィラ戦での先制ゴールがリヴァプールでの通算250ゴール目となった。サラーは2017年にローマからリヴァプ