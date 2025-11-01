これは幸運と喜んだのもつかの間、悲しい結末が待っていた。「大和証券Mリーグ2025-26」、10月31日の第2試合にセガサミーフェニックス・浅井堂岐（協会）が出場。積極的な加カンで新ドラをごっそり乗せたと思われた瞬間、手痛い放銃が待ち受けるという、ジェットコースター的な展開にファンも大騒ぎになった。【映像】レアなマイナー役「カン振り」の瞬間レアなシーンが待っていたのは東1局1本場。浅井は配牌で対子3組、暗刻が