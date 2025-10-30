巨人からドラフト４位指名された中大の皆川岳飛（みなかわ・がくと）外野手が３０日、東京・八王子内の同大学で、水野編成本部長代理スカウト担当、榑松スカウトディレクター、円谷担当スカウトから指名あいさつを受けた。「球界を代表する３拍子そろったプロ野球選手になることが理想としてある。しっかり１年目からレギュラーで出られるようにアピールしていきたい」と意気込んだ。皆川は身長１８２センチ、体重８８キロの左