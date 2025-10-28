クリスマスシーズンを彩るデコレーションアイテムや、ギフトにもぴったりなお菓子などを揃えたコレクション「DISNEY CHRISTMAS」が、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月4日（火）より順次発売される。＞＞＞ディズニーストアのクリスマスアイテムをチェック！（写真9点）ディズニーストアから、ホリデーシーズンを華やかに彩るコレクションが登場。今年は、サンタクロース