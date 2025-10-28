【ディズニーストア】クリスマスのデコやギフトにぴったりな「DISNEY CHRISTMAS」！
クリスマスシーズンを彩るデコレーションアイテムや、ギフトにもぴったりなお菓子などを揃えたコレクション「DISNEY CHRISTMAS」が、ディズニーフラッグシップ東京とディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアで11月4日（火）より順次発売される。
＞＞＞ディズニーストアのクリスマスアイテムをチェック！（写真9点）
ディズニーストアから、ホリデーシーズンを華やかに彩るコレクションが登場。今年は、サンタクロースやトナカイに扮したミッキー＆フレンズのどこか懐かしさを感じさせるアートを用いて、 ”おうちクリスマス” をより楽しく演出するデコレーションアイテムや、ギフトにぴったりのお菓子などが多数登場。
ラインナップは、ミッキーアイコンの形をしたライトアップするリースやツリーをはじめ、ティンカー・ベルと星がモチーフのツリートッパー、飾るだけでお部屋が煌めくタペストリーなど、バリエーション豊富なデコレーションアイテムが勢揃い。
また、クリスマスならではのキャラクターのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンも登場する。
さらに、毎年恒例のアドベントカレンダーや、プチギフトにもぴったりな缶やケース入りのお菓子も展開。ホームパーティーやおでかけの気分が上がるセーターやカーディガンなど、クリスマスを一層楽しめるアイテムが充実している。
また、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたクリスマスアイテムが登場。ジャック・スケリントンのコスチュームをイメージした白黒のストライプ柄リボンとキャラクターのオーナメントが目を引くツリーやリース、ゼロをモチーフにしたツリートッパーなど、モノトーンカラーでお部屋に馴染みやすいデコレーションアイテムが展開される。
さらに、動きを楽しめるスノードームや、ファン必見のユニークなオーナメントセットなどもラインナップ。お部屋に飾れば、いつもとは一味違ったクリスマスを演出してくれる。
そして全国のディズニーストア店舗には、今年もクリスマスオーナメントが勢揃いする。
サンタクロース風コスチュームがキュートなミッキーマウスやミニーマウスをはじめ、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『おしゃれキャット』『ピーター・パン』など、作品の世界観を楽しめる豊富なラインナップだ。ライトアップしたり、音楽が流れたり、遊び心あふれる仕様のオーナメントにもご注目。
ツリーに吊り下げるのはもちろん、お部屋を彩るデコレーションアイテムとしても楽しめる。
さらにクリスマスシーズンは、商品がスペシャルデザインの配送ボックスでお届けされる。
今年は、サンタクロースのコスチュームを身につけたミッキーたちが、たくさんのプレゼントを運んでくる楽しいデザイン。贈り物にぴったりの可愛いラッピングやメッセージカードも用意されているので、大切な人への贈り物にピッタリ。
最後に、ディズニーストア一部店舗では、期間限定でクリスマスをテーマにした特別な店内装飾が展開される。また、11月7日（金）には、ディズニーフラッグシップ東京にてクリスマスツリーの点灯式を実施。点灯式では、キャストによるハンドベルの演奏が行われる。そのほかディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアに加えて、会員サービス「ディズニーストアクラブ」でもさまざまなクリスマス企画を実施予定とのこと。詳細は後日ニュースページで発表されるそうなので、お見逃しなく。
（C） Disney
＞＞＞ディズニーストアのクリスマスアイテムをチェック！（写真9点）
ディズニーストアから、ホリデーシーズンを華やかに彩るコレクションが登場。今年は、サンタクロースやトナカイに扮したミッキー＆フレンズのどこか懐かしさを感じさせるアートを用いて、 ”おうちクリスマス” をより楽しく演出するデコレーションアイテムや、ギフトにぴったりのお菓子などが多数登場。
また、クリスマスならではのキャラクターのぬいぐるみやぬいぐるみキーチェーンも登場する。
さらに、毎年恒例のアドベントカレンダーや、プチギフトにもぴったりな缶やケース入りのお菓子も展開。ホームパーティーやおでかけの気分が上がるセーターやカーディガンなど、クリスマスを一層楽しめるアイテムが充実している。
また、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』をモチーフにしたクリスマスアイテムが登場。ジャック・スケリントンのコスチュームをイメージした白黒のストライプ柄リボンとキャラクターのオーナメントが目を引くツリーやリース、ゼロをモチーフにしたツリートッパーなど、モノトーンカラーでお部屋に馴染みやすいデコレーションアイテムが展開される。
さらに、動きを楽しめるスノードームや、ファン必見のユニークなオーナメントセットなどもラインナップ。お部屋に飾れば、いつもとは一味違ったクリスマスを演出してくれる。
そして全国のディズニーストア店舗には、今年もクリスマスオーナメントが勢揃いする。
サンタクロース風コスチュームがキュートなミッキーマウスやミニーマウスをはじめ、『ティム・バートン ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』『おしゃれキャット』『ピーター・パン』など、作品の世界観を楽しめる豊富なラインナップだ。ライトアップしたり、音楽が流れたり、遊び心あふれる仕様のオーナメントにもご注目。
ツリーに吊り下げるのはもちろん、お部屋を彩るデコレーションアイテムとしても楽しめる。
さらにクリスマスシーズンは、商品がスペシャルデザインの配送ボックスでお届けされる。
今年は、サンタクロースのコスチュームを身につけたミッキーたちが、たくさんのプレゼントを運んでくる楽しいデザイン。贈り物にぴったりの可愛いラッピングやメッセージカードも用意されているので、大切な人への贈り物にピッタリ。
最後に、ディズニーストア一部店舗では、期間限定でクリスマスをテーマにした特別な店内装飾が展開される。また、11月7日（金）には、ディズニーフラッグシップ東京にてクリスマスツリーの点灯式を実施。点灯式では、キャストによるハンドベルの演奏が行われる。そのほかディズニーストア店舗、ディズニー公式オンラインストアに加えて、会員サービス「ディズニーストアクラブ」でもさまざまなクリスマス企画を実施予定とのこと。詳細は後日ニュースページで発表されるそうなので、お見逃しなく。
（C） Disney