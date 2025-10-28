¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡á1·î¡¢¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è1995Ç¯¤Îºå¿ÀÂç¿ÌºÒ¤Îµ¾À·¼Ô¤òÄÉÅé¤¹¤ë¤¿¤áÍèÇ¯1·î30Æü¡Á2·î8Æü¤Ë¿À¸Í»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤ë¸÷¤Îº×Åµ¡Ö¿À¸Í¥ë¥ß¥Ê¥ê¥¨¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÁÈ¿¥°Ñ°÷²ñ¤Ï28Æü¡¢³«ºÅ³µÍ×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ÌºÒ30Ç¯¤Îº£Ç¯¤è¤ê¤âÁõ¾þºîÉÊ¤ÎÅ¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤òÎ×³¤Éô¤äÅìÀ¾¤Ë¹­¤²¡¢Ê¬»¶¤·¤ÆÀßÃÖ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º®»¨ÍÞÀ©¤Î¤Û¤«¡¢´Ñ¸÷ÂÚºß»þ´Ö¤ò±ä¤Ð¤¹ÁÀ¤¤¤â¤¢¤ê¡¢Ã´Åö¼Ô¤Ï¡Ö»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê·Á¤Ç31Ç¯¡¢32Ç¯¤È¹Ô»ö¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥á