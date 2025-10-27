ホラー映画『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』の前日譚となるテレビシリーズ『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。』が、10月27日10時よりHBO Max on U-NEXTにて日米同時配信スタート。これを記念して、“最恐の始まり”への序章となる60秒予告映像が解禁された。【動画】『IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー“それ”が見えたら、終わり。』60秒予告映像スティーヴン・キング原作