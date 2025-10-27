も〜さんの漫画「メニュー外の注文を受けた時の話」がインスタグラムで5600以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読む実家の飲食店を手伝っていたとき、メニューにはない注文をするお客さんがいました。「味の保証はしない」という約束で作りましたが…という内容で、読者からは「めんどくさい客だ」「だから言ったのに」などの声が上がっています。メニュー外の注文に応じると…読者も思わずツッコミ