ＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ正義のミカタ」が２５日、放送され、新たに発足した高市内閣について特集した。デジタル担当大臣には、松本尚衆院議員（６３）が就任。司会の東野幸治が「元お医者さんで、ドラマ『コード・ブルー』の監修をされていた…」と紹介すると、元財務官僚で経済学者の高橋洋一氏は「（元）医者で財政は…なんで言ってたけど、すごい詳しいですよ」と太鼓判。積極財政派であることも伝えた。