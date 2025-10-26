23日のプロ野球ドラフト会議で2球団からドラフト1位指名を受け、ソフトバンクが交渉権を得たスタンフォード大の佐々木麟太郎について、個人サポートを行う「株式会社ナイスガイ・パートナーズ」が26日に公式サイトを更新した。「現状説明および質疑対応につきまして」と題したリリースで「佐々木麟太郎選手に関する現状説明の機会を、質疑応答兼ねて、10月27日に設けさせていただく予定です」と発表。「選手やご家族、母校や後