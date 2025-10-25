世界各国で「自国第一主義」の広がりが懸念される中、ドイツでは極右政党の「AfD」＝「ドイツのための選択肢」が急速に勢力を拡大しています。一方で、その危険性を訴える活動も各地で広がっています。◇SNSで語りかける、若い女性。たわいのない投稿の合間に時折、移民に出ていくよう促す発言が混ざります。「もう出発の時。荷物をまとめて故郷に帰りましょうよ」他にも、しばしば排外主義的な主張を拡散していますが、