80代の女性に対して、木製バットで頭部をたたきケガをさせたとして24日、15歳の女子高校生が現行犯逮捕されました。 傷害の容疑で逮捕されたのは、魚沼市に住む女子高校生（15）です。 警察によりますと、女子高生は24日午後3時すぎ、魚沼市内で80代の女性に対して、木製のバットで頭部をたたき、ケガをさせた疑いがもたれています。 80代の女性は、頭部から出血し病院へ搬送されています。ケガの程度は分かっていません。 事件後