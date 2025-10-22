阪神が２２日、ドラフト前日スカウト会議を都内のホテルで行った。約１時間半の会議を終えて藤川球児監督（４５）が取材に対応。１位指名選手については「ご縁のものですね」と話すにとどめて、公表しなかった。「どんな選手が阪神タイガースに入っても、その縁をしっかりと生かして、幸せな野球人生を送ってもらえるように、とは思ってます」と“運命の日”を控えての心境を明かした。