子どもの頃から猫と暮らしてきたXユーザー・ネムノキさん（@katsusagosakana）。大人になってからもまた猫と暮らしたいという気持ちを抱きながら暮らしていました。ある日、ご縁が結ばれたのが「かつお」ちゃん（3歳・女の子）。保護時は生後推定1カ月半の小さな子猫でした。【写真】びっくりするような美ニャンに成長。靴下みたいに白いあんよもかわいい♪保護猫と暮らすきっかけは家族の変化から「猫と暮らしたいというのは私の