「先日、お祝いの電話をしたら、『こんなのに僕が選ばれるとは思わなかった』って喜んでいましたね」【画像】高島市長が「何時間も議論を重ねるほど熱を入れていた」まさかの相手は…こう語るのは、一昨年から芦屋市長を務める高島崚輔氏（28）の後援会長・市川洋子氏である。芦屋市長を務める高島崚輔氏◆◆◆米タイム誌「次世代の100人」で唯一の日本人米タイム誌が先日発表した世界で最も影響力のある「次世代の100人」。