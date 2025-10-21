記者会見に臨むアトランタ警察のダリン・シャーバウム署長＝２０日/Atlanta Police Department（ＣＮＮ）米ジョージア州アトランタのハーツフィールドジャクソン国際空港で２０日、空港内での銃撃を予告したとされる男が、家族からの通報を受けて警察に逮捕された。逮捕されたのはアトランタ郊外のカーターズビルに住むビリー・ジョー・ケーグル容疑者。空港の外に止めていた容疑者の車からはＡＲ―１５ライフル銃１丁が見つかり、