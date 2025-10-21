フィッシングの報告件数実在する組織を装ったメールで偽サイトに誘導し、パスワードなどを盗む「フィッシング」の報告が1〜9月で約184万件に上ったことが21日までに、フィッシング対策協議会のまとめで分かった。統計を取り始めた2005年以降最多だった昨年の約171万件を上回り、年間200万件を超えるペースだ。協議会は「フィッシングの認知度が高まったことや、自動送信システムによって大量のメールが送り付けられている可能