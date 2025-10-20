ディズニーの大ヒットアニメ「アナと雪の女王」シリーズ第3弾の製作が進められていることが分かった。アナの声優を務める女優クリステン・ベル（45）が、バラエティ誌のインタビューでシーズン3について脚本を読んだと告白。「もうすぐです。それ以上は言えない。今は鍵がかけられているんです」と話し、製作開始時期がすでに決まっていることを明かした。「最初はほとんどがコンセプトのようなもので、『こういう風に展開すべき』