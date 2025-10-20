韓国総合株価指数（KOSPI）が3800ポイントを突破し、再び史上最高値を更新した。3700を突破してからわずか2営業日後のことだ。20日午前11時40分ごろ、KOSPIは取引中に3802．53まで上昇し、3800線の壁を突き抜けた。同日午前11時46分現在、KOSPIは前日比49．56ポイント（1．32％）高の3798．56で取引されている。コスダック指数（KOSDAQ）は前日比15．24ポイント（1．77％）上昇した874．78を示している。