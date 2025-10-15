アイリスオーヤマは、同社の製品では最速の約9分（化繊衣類が約1kgまでの場合）で洗濯を完了する特急（1kg）コースを搭載した「全自動洗濯機5kg／6kg OSH fit（オッシュ フィット）」を10月17日からインターネットサイトを中心に全国のホームセンターやディスカウントストアなどで順次発売する（10月15日から公式通販サイト「アイリスプラザ」で予約販売開始）。「OSH（オッシュ）」は、O型の大きな投入口を表す「O」と「WASH（洗