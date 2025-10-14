「大正六年生まれのおじいちゃんの昔の写真がカッコ良すぎる！！」の一文とともにThreadsに投稿された、羽織袴姿の男性の写真が話題を呼んでいます。【写真】晩年もおしゃれな祖父の姿「さっぽろパパ」と呼ばれて親しまれていました投稿したのは写真の男性の孫であり、現在は沖縄本島で紅型染めのお店と工房を営む「紅型雑貨 虹亀商店」（@nijigameokinawa）の店主さん。写っているのは、その祖父であり、北海道大学在学中だった