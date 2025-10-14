6月にお笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号を解散した田村亮（53）が、14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。新たな愛車の購入を決めた販売店で見つけた“超激レア車”に大興奮した。【写真】ケンメリ、ハコスカよりも希少…41年前のダイハツ“激レアホットハッチ”内外装全部見せ亮は「若いころに乗りたくても乗れなかった車を所有したい」という思いから、同チャンネルでこれまでに5台の旧車を購入し、それぞれの走りを