Photo: ヤタガイ 会議の録音、取材のメモ、思いついたアイデアのひとこと。最近流行りのAIボイスレコーダーは聞き取った情報をまとめてくれるので便利ですが、大事な情報は音声だけでは完結しないすよね。そんな様々なソースからの情報をまとめてくれる新しいAIボイスレコーダーが 「Plaud Note Pro」（10月14日発売／30,800円）。 Photo: ヤタガイ